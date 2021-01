'Ndrangheta: confiscati beni per 124 milioni a cosca Piromalli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Guardia di finanza, su disposizione della Dda di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, ha confiscato beni per un valore di 124 milioni di euro alla cosca ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Guardia di finanza, su disposizione della Dda di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, ha confiscatoper un valore di 124di euro alla...

Agenzia_Ansa : 'Ndrangheta Confiscati beni per 124 milioni di euro #ANSA - nuriachristine : RT @angy_angy67: 'Ndrangheta: confiscati beni per 124 milioni - Calabria - - angy_angy67 : 'Ndrangheta: confiscati beni per 124 milioni - Calabria - - tusciaweb : ‘Ndrangheta, confiscati beni per 124 milioni di euro Reggio Calabria - La guardia di finanza di Reggio Calabria ha… - JohnHard3 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa ''Ndrangheta Confiscati beni per 124 milioni di euro #ANSA -