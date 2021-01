“Natalia Paragoni al GF Vip? Caratterialmente non in grado”, ex gieffina commenta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Se dovesse vincere la sfida contro Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta finirebbe dritto in finale al GF Vip e la fidanzata Natalia Paragoni dovrebbe pazientare ancora fino al prossimo primo marzo prima di poterlo riabbracciare. Una lontananza sentita e difficile da gestire per la giovane influencer da oltre 800 mila follower, distante dal suo Andrea ormai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Se dovesse vincere la sfida contro Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta finirebbe dritto in finale al GFe la fidanzatadovrebbe pazientare ancora fino al prossimo primo marzo prima di poterlo riabbracciare. Una lontananza sentita e difficile da gestire per la giovane influencer da oltre 800 mila follower, distante dal suo Andrea ormai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Natalia Paragoni al #GFVip? Caratterialmente non in grado”, ex gieffina commenta - paustears : RT @Loutoppa: Vi ricordo di votare zelletta perché lui per ricordarsi il cognome della fidanzata Natalia cioè 'paragoni' pensa alla pubblic… - eligreg5 : RT @GregoraciL: Scusate ma dove cazzo è prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zeletta???? #gregorelli - GregoraciL : Scusate ma dove cazzo è prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zeletta???? #gregorelli - mvarteen : 'natalia paragoni...beh è facile ricordartelo basta che pensi Trony non ci sono paragoni' AIUTOOOOOOO -