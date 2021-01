Napoli-Spezia | Italiano | “Saranno arrabbiati | ma li abbiamo già battuti” E sul mercato…

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro e sarà.Diversi sono stati i temi trattati da Vincenzo, intervenuto alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma giovedì sera allo Stadio "Diego Armando Maradona": dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata in campionato contro la Roma di Paulo Fonseca, ai prossimi impegni ufficiali. Di seguito, le sue dichiarazioni."Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere. I partenopei sono una delle formazioni più forti d'Italia, noi vogliamo onorare l'impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio", le parole del tecnico delloal sito ...