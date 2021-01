Napoli, secondo Liceo occupato dagli studenti: “Rispondiamo all’abbandono delle istituzioni” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Dopo il Liceo Labriola di Fuorigrotta questa mattina un altro istituto della città è stato occupato dagli studenti. Tramite una lunga lettera i giovani del Liceo Gian Battista Vico hanno dichiarato l’istituto occupato contro le mancanze della politica per il rientro in sicurezza previsto per il 1 febbraio. “Noi studenti e studentesse – spiegano – del Liceo statale Gian Battista Vico di Napoli in data odierna dichiariamo l’occupazione della nostra scuola. Stiamo occupando un istituto vuoto, poiché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano ad essere chiuse ed il rientro che ci viene proposto il 1 Febbraio non garantisce una effettiva sicurezza ma, al contrario, non fa altro che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Dopo ilLabriola di Fuorigrotta questa mattina un altro istituto della città è stato. Tramite una lunga lettera i giovani delGian Battista Vico hanno dichiarato l’istitutocontro le mancanze della politica per il rientro in sicurezza previsto per il 1 febbraio. “Noie studentesse – spiegano – delstatale Gian Battista Vico diin data odierna dichiariamo l’occupazione della nostra scuola. Stiamo occupando un istituto vuoto, poiché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano ad essere chiuse ed il rientro che ci viene proposto il 1 Febbraio non garantisce una effettiva sicurezza ma, al contrario, non fa altro che ...

I giovani del Liceo Vico hanno dichiarato l’istituto occupato contro le mancanze della politica per il rientro in sicurezza previsto per il 1 febbraio ...

Riapertura scuole a Napoli, è caos doppi turni: «Impossibile studiare, così non ce la faremo»

Il primo febbraio si avvicina e molte scuole secondarie di secondo grado ancora non hanno fornito i dettagli dei rientri in presenza. Tra oggi e domani si terranno molti consigli ...

I giovani del Liceo Vico hanno dichiarato l’istituto occupato contro le mancanze della politica per il rientro in sicurezza previsto per il 1 febbraio ...Il primo febbraio si avvicina e molte scuole secondarie di secondo grado ancora non hanno fornito i dettagli dei rientri in presenza. Tra oggi e domani si terranno molti consigli ...