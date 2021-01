Napoli, per Petagna parte dell’allenamento personalizzato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Petagna non è riuscito a svolgere tutto l’allenamento con la squadra. In parte la sua seduta è stata personalizzata. Lo scrive il Napoli nel report mattutino. L’attaccante è alle prese con un affaticamento muscolare. “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani per il quarto di finale di Coppa Italia. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello e al riscaldamento. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e chiusura con lavoro tattico Petagna ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andreanon è riuscito a svolgere tutto l’allenamento con la squadra. Inla sua seduta è stata personalizzata. Lo scrive ilnel report mattutino. L’attaccante è alle prese con un affaticamento muscolare. “Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani per il quarto di finale di Coppa Italia. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello e al riscaldamento. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e chiusura con lavoro tatticoha svoltoin gruppo e”. L'articolo ilsta.

_Carabinieri_ : Roma: si fingevano Marescialli o Avvocati per truffare gli anziani. Decine i casi accertati dai #Carabinieri e dall… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - arekmilik9 : Solo per dirvi grazie... ?? Ciao Napoli - Goodcar87 : RT @Valeninhoo: Franck Passi (ex OM) potrebbe arrivare a Napoli come allenatore in caso di licenziamento di Gattuso. (Secondo una fonte vic… - Loic_93 : RT @Valeninhoo: Franck Passi (ex OM) potrebbe arrivare a Napoli come allenatore in caso di licenziamento di Gattuso. (Secondo una fonte vic… -