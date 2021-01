Napoli | Monisgnor Di Donna è il nuovo presidente della Conferenza episcopale campana

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il vescovo di Acerra,Antonio Di, è il. Così dopo l’elezione avvenuta ieri da parte dei vescoviRegione, riuniti per l’occasione a Pompei, il vescovo sostituirà il Cardinale Sepe. In tanti in queste ore si congratulano con ildi Ercolano. “Le più vive felicitazioni e i miei migliori auguri – scrive il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri – per lo svolgimento di tale alto incarico, segnofiducia riposta dai confratelli Vescovi Campani in Mons. Di. Sono certo che il nostro Vescovo continuerà a fornire il suo importante contributo al ...