Napoli, Malcuit alla Fiorentina: “Contento di questa nuova avventura” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il terzino Kevin Malcuit è pronto alla sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Dopo 35 presenze e tanti infortuni che gli hanno valso uno scarso minutaggio negli ultimi due anni il calciatore franco-marocchino lascia Napoli. Era arrivato in terra partenopea con tante belle speranze. Il primo anno in effetti stava dimostrando il suo valore. Un terzino di spinta con un buon dribbling ed un’ottima tenuta fisica. Il tutto però è venuto meno quando il crociato ha ceduto e non è riuscito più a tornare quello di una volta. Malcuit però ha 29 anni e non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo o rimanere stabilmente in panchina. Per questo motivo ha deciso di provare questa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il terzino Kevinè prontosuacon la maglia della. Dopo 35 presenze e tanti infortuni che gli hanno valso uno scarso minutaggio negli ultimi due anni il calciatore franco-marocchino lascia. Era arrivato in terra partenopea con tante belle speranze. Il primo anno in effetti stava dimostrando il suo valore. Un terzino di spinta con un buon dribbling ed un’ottima tenuta fisica. Il tutto però è venuto meno quando il crociato ha ceduto e non è riuscito più a tornare quello di una volta.però ha 29 anni e non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo o rimanere stabilmente in panchina. Per questo motivo ha deciso di provare...

#Malcuit ai canali ufficiali della #Fiorentina: "Sono felice per questa nuova avventura, ho già sentito Callejon e…"
#Malcuit: "È bello tornare a giocare con #Callejon, l'ho sentito"
#Malcuit: "Sono felice di essere alla #Fiorentina. Bello ritrovare #Callejon"

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Malcuit Calciomercato Napoli, Amavi del Marsiglia resta un obiettivo. Malcuit è della Fiorentina Sport Fanpage Malcuit alla Fiorentina, è ufficiale: "Sono felice, ritrovo Callejon"

L'esterno di difesa si è presentato ai suoi nuovi tifosi ed è pronto a mettersi in gioco con la squadra allenata da Cesare Prandelli in Serie A.

