Napoli, Gattuso sempre più in bilico: ADL chiama Benitez (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per il futuro del Napoli Aurelio De Laurentiis sta considerando un profilo che arriva dal passato: Rafa Benitez. I primi contatti ci sono già stati Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Rafa Benitez per sostituire l’attuale tecnico Gennaro Gattuso. Benitez, che lo scorso 23 gennaio ha sciolto il contratto che lo legava ai cinesi del Dalian Yifang, ha ringraziato il presidente per la considerazione ma si è riservato di ridiscutere la questione tra qualche giorno in attesa di ulteriori sviluppi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per il futuro delAurelio De Laurentiis sta considerando un profilo che arriva dal passato: Rafa. I primi contatti ci sono già stati Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente delAurelio De Laurentiis avrebbe contattato Rafaper sostituire l’attuale tecnico Gennaro, che lo scorso 23 gennaio ha sciolto il contratto che lo legava ai cinesi del Dalian Yifang, ha ringraziato il presidente per la considerazione ma si è riservato di ridiscutere la questione tra qualche giorno in attesa di ulteriori sviluppi. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : ?? Rinnovo congelato, #Gattuso deve vincere le prossime tre partite per chiudere la stagione sulla panchina del… - Glongari : #Napoli tra #Gattuso e #DeLaurentiis cala il gelo. Il rinnovo in questo momento è utopia. @AlfredoPedulla @tvdellosport #transfers - infoitsport : Napoli, Gattuso a rischio esonero: De Laurentiis pensa anche a Mazzarri - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Giorni caldi per Rino #Gattuso: il feeling con #DeLaurentiis è al minimo storico. Gare contro Spezia in Coppa Italia e Parm… - cn1926it : #ESCLUSIVA – #DeBiasi: “L’esonero di #Gattuso sarebbe insensato. #Benitez dubito torni al #Napoli. Un colpo di merc… -