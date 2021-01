Napoli, Gattuso rischia la panchina: decisive per il tecnico le prossime tre gare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Napoli è a un bivio decisivo.Maradona, spunta nuova figlia nata nel suo primo anno a Napoli: “Sono stata riconosciuta da lui”Troppi i risultati altalenanti ottenuti dagli azzurri di Rino Gattuso che adesso rischia seriamente il posto sulla panchina del club campano. La sconfitta di Verona ha scaldato gli animi dei tifosi che non si aspettavano una prestazione di tale livello, soprattutto dopo il k.o. rimediato in Supercoppa contro la Juventus solo qualche giorno prima. La classifica del Napoli non è per nulla negativa e di conseguenza non destra preoccupazioni, a rendere il tutto complicato sono state alcune prestazioni della squadra che non è stata costante. Stando agli ultimi rumors Gattuso avrà la gara di Coppa Italia contro lo Spezie e le sfide di campionato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilè a un bivio decisivo.Maradona, spunta nuova figlia nata nel suo primo anno a: “Sono stata riconosciuta da lui”Troppi i risultati altalenanti ottenuti dagli azzurri di Rinoche adessoseriamente il posto sulladel club campano. La sconfitta di Verona ha scaldato gli animi dei tifosi che non si aspettavano una prestazione di tale livello, soprattutto dopo il k.o. rimediato in Supercoppa contro la Juventus solo qualche giorno prima. La classifica delnon è per nulla negativa e di conseguenza non destra preoccupazioni, a rendere il tutto complicato sono state alcune prestazioni della squadra che non è stata costante. Stando agli ultimi rumorsavrà la gara di Coppa Italia contro lo Spezie e le sfide di campionato ...

