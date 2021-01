Naomi Campbell aprirà Sanremo 2021: l’annuncio di Amadeus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Qualche giorno fa Il Corriere aveva pubblicato e poi subito cancellato un articolo sulle 10 donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2021. La vera bomba però l’ha sganciata stamani il conduttore in un’intervista rilasciata a La Stampa. Ad aprire il 71° Festival ci sarà Naomi Campbell! “La donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 è Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. Ovviamente lei non sarà l’unica. In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiscono. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Qualche giorno fa Il Corriere aveva pubblicato e poi subito cancellato un articolo sulle 10 donne che affiancheranno. La vera bomba però l’ha sganciata stamani il conduttore in un’intervista rilasciata a La Stampa. Ad aprire il 71° Festival ci sarà! “La donna cheil Festival dinumero 71 è. Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. Ovviamente lei non sarà l’unica. In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiscono. ...

