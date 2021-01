Naomi Campbell a Sanremo 2021 | co-conduttrice della prima serata

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021): lo annuncia il direttore artistico del Festival in un’intervista a La Stampa, in edicola oggi, mercoledì 27 gennaio. Amadeus svela la presenza di un’altra donna sul palco del Teatro Ariston di: la molo affiancherà in una delle cinque serate, sembrerebbe la. Laè infatti attesa in Liguria per aprire la kermesse canora, martedì 2 marzo, se le date dovessero effettivamente rimanere quelle già comunicate. “Questa estate ho visto un servizio in tv su lei e su quello che rappresenta al di làmoda. Lei sarà certamente la co-...