Nantes-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nantes VB-A. Carraro Imoco Conegliano sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la Pool B Champions League femminile 2020/2021. Dopo aver sconfitto nettamente le slovene del Calcit Kamnik, le Pantere tornano in campo nella “bolla” di Nantes per sfidare le padrone di casa. La compagine francese, guidata da coach Vathanara, cercherà di riscattare il secco 3-0 rimediato nel torneo di andata e migliorare il bottino di 3 punti che le relega al terzo posto della Pool. Le ragazze di coach Santarelli, d’altra parte, non hanno intenzione di concedere punti e vogliono mettere in cassaforte il passaggio del turno. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021)VB-A. Carraro Imocosarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la Pool Bfemminile. Dopo aver sconfitto nettamente le slovene del Calcit Kamnik, le Pantere tornano in campo nella “bolla” diper sfidare le padrone di casa. La compagine francese, guidata da coach Vathanara, cercherà di riscattare il secco 3-0 rimediato nel torneo di andata e migliorare il bottino di 3 punti che le relega al terzo posto della Pool. Le ragazze di coach Santarelli, d’altra parte, non hanno intenzione di concedere punti e vogliono mettere in cassaforte il passaggio del turno. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ...

EfogliaMirko : Eventi????????: 20:30Volley femminile Champions League Nantes-Conegliano 20.45Calcio Coppa Italia Juventus-SPAL Badmin… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Nantes Champions League volley in DIRETTA: match da non fallire per le venete - #Conegliano-Nantes… - OA_Sport : #VOLLEY Conegliano affronterà Nantes nella penultima partita della fase a gironi della Champions League: le Panter… - zazoomblog : Conegliano-Nantes oggi: orario tv programma streaming Champions League volley - #Conegliano-Nantes #oggi: #orario - sportface2016 : #volley #CLVolleyW #Nantes-#Conegliano in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di Champions League -