Naike Rivelli e Ornella Muti lanciano la Vulva Art | ecco come funziona

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)con l’aiuto di mammasta lanciando una nuova corrente artistica, laart: nel video postato su Instagram spiega di cosa si tratta e. L’attrice e cantante italiana, ma tedesca di nascita,nota anche per essere l’unica figlia di Francesca Romanail vero nome ditorna a far parlare di se. Dopo mesi di “basso profilo” ha deciso di tornare con forza su Instagram e di sorprendere i suoi 300.000 follower con un’idea a metà tra il serio e il bizzarro. Si tratta dellaArt una corrente di pensiero oltra che una tecnica di pittura della quale lasi considera fondatrice ...

