MPS Capital Services si aggiudica primo posto specialisti del MEF

(Teleborsa) – Mps Capital Services, la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, si è collocata al primo posto nella classifica degli specialisti in titoli di Stato redatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, che annovera al suo interno 16 tra le principali banche d'affari italiane ed estere. La graduatoria del MEF considera molti parametri nell'intera filiera di emissione, collocamento e secondario dei Titoli di Stato, che vengono ogni anno definiti dal MEF per valutare la qualità dell'intero servizio. "Il risultato – si sottolinea – premia una continuità di presenza attiva e competitiva della Banca del Gruppo Montepaschi, che è risultata prima per cinque volte negli ultimi sette anni, e rappresenta il riconoscimento per l'impegno profuso nel favorire la liquidità ...

Mps Capital Services è al primo posto nella classifica degli specialisti in titoli di Stato redatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020.

