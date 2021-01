Moto GP 2021 | anche Lucio Cecchinello rinnova fino al 2026

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prosegue la lunga serie di rinnovi dei team dellaGP, che dopo Fausto Gresini vedrannola scuderia diai nastri di partenza per i prossimi cinque anni, ovveroal. Il team LCR festeggia inoltre proprio in questa stagione il suo anniversario numero 25, essendo nata quando il pilota era ancora in gara, nella 125. Nel 2002 poi il passaggio alla 250, lanciando il giovane Casey Stoner, raggiungendo la classe regina nel 2006, lasciando l’Aprilia per la Honda, totalizzando 24 vittorie e ben 84 podi, con lache quest’anno sarà guidata dal giapponese Takaaki Nakagami e da Alex Maquez, fratello di Marc. “Per prima cosa vorrei ringraziare tutte quelle persone che dal 1996 hanno lavorato per questa squadra – ha dichiarato ...