Mosca | perquisiti gli uffici e l’appartamento di Navalny con l’accusa di aver violato le norme sanitarie

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo gli arresti, le perquisizioni. Continua l’offensiva del Cremlino e della polizia nei confronti dell’oppositore Alexei, arrestato al ritorno in Russia dopo cinque mesi di convalescenza in Germania per avvelenamento. Su Twitter il direttore del Fondo Anticorruzione di, Ivan Zhdanov, ha condiviso diverse foto e anche un video che mostrano alcuni momenti della perquisizione neldella famigliaalmente condidelle-epidemiologiche. January 27, 2021 Nei giorni scorsi la moglie di, Yulia, era stata arrestata mentre partecipava alle manifestazioni anti-governative che hanno avuto ...