Mosca annulla le restrizioni anti-Covid, Pregliasco a TPI: “Apertura senza senso che potrebbe costare cara” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da oggi Mosca ha annullato quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Bar e locali aperti, smartworking non più obbligatorio e stop al coprifuoco: il sindaco della capitale russa Serghei Sobyanin ha detto che “si torna così verso la normalità”. Secondo il virologo dell’Università degli Studi di Milano e membro del Cts di Regione Lombardia Fabrizio Pregliasco “è una decisione propagandistica e pericolosa”. Professore, che cosa ne pensa della scelta autonoma di Mosca? “A mio avviso, vista la situazione internazionale, è un’Apertura anticipata senza senso. Vedo invece l’esigenza di essere molto più attenti e stringenti in questo momento”. potrebbe essere rischioso togliere queste ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da oggihato quasi tutte le. Bar e locali aperti, smartworking non più obbligatorio e stop al coprifuoco: il sindaco della capitale russa Serghei Sobyanin ha detto che “si torna così verso la normalità”. Secondo il virologo dell’Università degli Studi di Milano e membro del Cts di Regione Lombardia Fabrizio“è una decisione propagandistica e pericolosa”. Professore, che cosa ne pensa della scelta autonoma di? “A mio avviso, vista la situazione internazionale, è un’cipata. Vedo invece l’esigenza di essere molto più attenti e stringenti in questo momento”.essere rischioso togliere queste ...

