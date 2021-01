Montesacro, maestra chiede ai bambini di votare una sua foto in costume per un concorso su Instagram. Mamme in rivolta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La giovane donna era alla sua prima esperienza di insegnamento. Dopo aver fatto amicizia (anche su TikTok) con i bambini ha chiesto loro di mettere like a una sua foto. "Ma se oggi chiede di votare una foto - si domanda un papà - domani cosa potrà chiedere ai suoi studenti?" Leggi su repubblica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La giovane donna era alla sua prima esperienza di insegnamento. Dopo aver fatto amicizia (anche su TikTok) con iha chiesto loro di mettere like a una sua. "Ma se oggidiuna- si domanda un papà - domani cosa potràre ai suoi studenti?"

Anna è una maestra all’inizio della sua carriera: ha appena 23 anni, un viso da ragazzina e le sneaker ai piedi. Ma da subito si dimostra molto attenta e preparata. E con i bambini, a volte, si compor ...

