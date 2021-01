Montalbetti Comieco | ' C' è molto da lavorare su economia circolare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Sull'"c'è ancoradanei contenuti". Così all'Adnkronos, Carlo, direttore generale, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, commenta le versioni circolate fino a oggi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in merito alle risorse relative all'. Secondo, per l'industria del riciclo di carta e cartone occorre intervenire su tre assi: ecodesign, logistica e impianti. Sulla progettazione degli imballaggi, secondo, "bisogna dare una forte spinta per l'innovazione andando possibilmente verso imballaggi monomateriali e quindi facilmente recuperabili e ...