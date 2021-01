Mondiale di ciclocross: ecco i 16 azzurri per Ostenda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Nazionale di ciclocross, capitanata dal c.t. Fausto Scotti, va spedita verso il Mondiale di Ostenda (in Belgio) di sabato 30 e domenica 31 per il quale sono stati convocati 16 corridori. La squadra ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Nazionale di, capitanata dal c.t. Fausto Scotti, va spedita verso ildi(in Belgio) di sabato 30 e domenica 31 per il quale sono stati convocati 16 corridori. La squadra ...

