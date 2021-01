Mobilità 2021, tanti docenti non potranno presentare domanda. Tutti i vincoli, scende al 25% percentuale trasferimenti interprovinciali [LO SPECIALE] (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mobilità docenti per l'anno scolastico 2021/22: per qualcuno sarà un annus horribilis, con vincolo triennale o quinquennale che "inchioda" alla cattedra sulla quale si è già ottenuto il trasferimento o l'immissione in ruolo. vincoli che cercano di salvaguardare la continuità didattica ma che in certe circostanze rendono difficile comprendere le scelte legislative. Lo SPECIALE di Orizzonte Scuola L'articolo Mobilità 2021, tanti docenti non potranno presentare domanda. Tutti i vincoli, scende al 25% percentuale trasferimenti interprovinciali LO SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021)per l'anno scolastico/22: per qualcuno sarà un annus horribilis, con vincolo triennale o quinquennale che "inchioda" alla cattedra sulla quale si è già ottenuto il trasferimento o l'immissione in ruolo.che cercano di salvaguardare la continuità didattica ma che in certe circostanze rendono difficile comprendere le scelte legislative. Lodi Orizzonte Scuola L'articolononal 25%LO

generacomplotti : RT @TramloversPa: Fra tram e Mal, le fake news avanzano - fontana_walter : RT @bikeitalia_it: 'Quelle barriere architettoniche sulla ciclabile vanno rimosse' - ElenaOp14657178 : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno A. N. P. I. #OC?? Giornata delle Memoria, l'Anpi si mobilita in sessanta città: 'Ma non vogliamo che sia sol… - Etya73 : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno A. N. P. I. #OC?? Giornata delle Memoria, l'Anpi si mobilita in sessanta città: 'Ma non vogliamo che sia sol… - mobilita_org : Flydubai annuncia nuove rotte per Malta e Salisburgo e il ripristino dei voli per Catania e Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 L’epidemiologa Salmaso: “Cautela per tutto il 2021, ma il virus continuerà a circolare per anni” Fanpage.it