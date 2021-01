“Minacciati | interrogati e multati solo per aver fotografato i migranti” | i racconti dei reporter freelance in Grecia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Costretto a un interrogatorio non ufficiale di quattro ore e mezza, alla formattazione della scheda della sua macchina fotografica e a lasciare la, spinto dalla polizia del posto che lo minacciava di “sbatterlo in cella”. Atti intimidatori che sono stati compiuti non in un Paese governato da un regime, ma in. A farne le spese è stato Danilo Campailla, fotografoche si trovava a Lesbo, nella città di Mitilene, per documentare la vita deidopo l’incendio di Moria. Il fotografo italiano ha capito che lavorare lì non sarebbe stato semplice fin dai primi giorni, quando è stato aggredito per delle riprese fatte durante un sit-in di nazionalisti che ogni domenica si ritrova in piazza per onorare la bandiera greca. Per questo aveva scelto di muoversi stando attento a non dare nell’occhio, a non ...