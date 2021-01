Milenkovic spaventa la Fiorentina | «Futuro? Vedremo a fine stagione»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nikola, difensore della, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: le sue considerazioni sulin maglia viola Nikola, difensore della, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni. VLAHOVIC – «Vlahovic adesso sta prendendo confidenza con il gol e credo che possa fare anche meglio: spero che possa continuare, visto che abbiamo giocato tanti anni insieme e lo conosco bene». RIBERY – «Per noi è un leader assoluto: è un giocatore molto importante dentro e fuori dal campo. Può risolvere la partita da un momento all’altro. Come siamo ripartiti dopo Napoli? E’ stata una gara strana, c’è stato molto nervosismo tra di noi dopo quella partita: abbiamo avuto occasioni per pareggiare ma non ci siamo riusciti nel primo tempo. Mi è dispiaciuto ...