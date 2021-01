Milano piega anche l’Olympiacos 90-79 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per la 22esima giornata di Eurolega, sesta di ritorno, L’ Olimpia Milano conquista la quinta vittoria consecutiva nel torneo continentale battendo i greci dell’Olympiacos per 90-79. Gara emozionante con gli ospiti che rimontano lo svantaggio di -18 grazie ai tanti tiri liberi in loro favore, ma le Scarpette Rosse possano contare su Delaney e Punter autori di giocate decisive. Olimpia Milano-Olympiacos: cosa è successo? Coach Messina recupera Micov e inserisce Datome dall’inizio al posto di Moraschini nel quintetto iniziale. Il capitano della Nazionale però, esordisce male in lunetta interrompendo una striscia di 29 liberi consecutivi. Partono meglio i greci, che si portano sul 7-9. Ben presto la loro spinta si esaurisce con i padroni di casa che recuperano portandosi a +18, prima della reazione degli ospiti che arrivano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per la 22esima giornata di Eurolega, sesta di ritorno, L’ Olimpiaconquista la quinta vittoria consecutiva nel torneo continentale battendo i greci delper 90-79. Gara emozionante con gli ospiti che rimontano lo svantaggio di -18 grazie ai tanti tiri liberi in loro favore, ma le Scarpette Rosse possano contare su Delaney e Punter autori di giocate decisive. Olimpia-Olympiacos: cosa è successo? Coach Messina recupera Micov e inserisce Datome dall’inizio al posto di Moraschini nel quintetto iniziale. Il capitano della Nazionale però, esordisce male in lunetta interrompendo una striscia di 29 liberi consecutivi. Partono meglio i greci, che si portano sul 7-9. Ben presto la loro spinta si esaurisce con i padroni di casa che recuperano portandosi a +18, prima della reazione degli ospiti che arrivano ...

