Milano Boxing Night | torna Daniele Scardina | sfida a Nunez per il titolo UE Appuntamento il 26 febbraio

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)lacon il suo primodi questo 2021. Venerdì 26si accenderanno i riflettori all’Allianz Cloud del capoluogo meneghino e ci sarà grande attesa per il ritorno sul ring di. Il ribattezzato King Toretto affronterà lo spagnolo Cesarper il vacantedell’Unione Europea dei pesi supermedi. L’imbattuto pugile milanese (18 vittorie, di cui 14 per ko) indosserà nuovamente i guantoni a 14 mesi di distanza dalla sua ultima apparizione datata 25 ottobre 2019, quando difese ilinternazionale IBF contro Ilias Achergui. Il 28enne non ha mai combattuto nel 2020 a causa della pandemia e, dopo aver sconfitto il Covid-19, ha partecipato a ...