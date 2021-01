Milan, infortunio muscolare per Kjaer: in dubbio per il Bologna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Simon Kjaer molto probabilmente salterà la gara contro il Bologna per l’infortunio accusato ieri sera nel derby contro l’Inter Oltre a smaltire le scorie della sconfitta nel derby di Coppa Italia, il Milan deve fare i conti con l’infortunio muscolare patito da Simon Kjaer ieri sera. Il danese ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra e secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport la sua presenza in campo sabato pomeriggio contro il Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Simonmolto probabilmente salterà la gara contro ilper l’accusato ieri sera nel derby contro l’Inter Oltre a smaltire le scorie della sconfitta nel derby di Coppa Italia, ildeve fare i conti con l’patito da Simonieri sera. Il danese ha accusato un problemaalla coscia sinistra e secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport la sua presenza in campo sabato pomeriggio contro il. Leggi su Calcionews24.com

