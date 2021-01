Milan, Bennacer e Mandzukic verso il recupero contro il Bologna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) contro il Bologna, Stefano Pioli potrebbe recuperare gli infortunati Bennacer e Mandzukic Buone notizie filtrano dall’infermeria rossonera: Ismael Bennacer e Mario Mandzukic dovrebbero recuperare per la sfida al Bologna in campionato, lo riferisce Sky Sport. Ottima notizia, dunque per Stefano Pioli, che deve fare a meno di Tonali per un problema fisico in mediana. Inoltre, sul fronte offensivo il recupero dell’ex bianconero è importante per offrire un’alternativa a Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)il, Stefano Pioli potrebbe recuperare gli infortunatiBuone notizie filtrano dall’infermeria rossonera: Ismaele Mariodovrebbero recuperare per la sfida alin campionato, lo riferisce Sky Sport. Ottima notizia, dunque per Stefano Pioli, che deve fare a meno di Tonali per un problema fisico in mediana. Inoltre, sul fronte offensivo ildell’ex bianconero è importante per offrire un’alternativa a Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com

