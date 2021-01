Michele Fusco, morto giornalista per Covid/ Sport, politica e l'amore per il Milan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Direttore nel 2001 del quotidiano gratuito Metro , si dedicò poi al giornalismo online. In primis su Linkiesta.it, lasciata dopo due anni, poi l euro esperienza a Gli Stati Generali . euro Unico ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Direttore nel 2001 del quotidiano gratuito Metro , si dedicò poi al giornalismo online. In primis su Linkiesta.it, lasciata dopo due anni, poi l euro esperienza a Gli Stati Generali . euro Unico ...

repubblica : Morto per Covid Michele Fusco, il giornalista che passava dallo sport alla politica innamorato del suo Milan - SkyTG24 : Covid, si è spento il giornalista Michele Fusco - mariocalabresi : @mic_fusco è il quarto da sinistra, con i pantaloni chiari, è l’unico che non prende appunti e non ha in mano un re… - battitomilan7 : RT @_Milanisti1899_: Il covid si è portato via Michele Fusco, grande penna sportiva e politica e soprattutto grandissimo #cuorerossonero R… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Covid, si è spento il giornalista Michele Fusco -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Fusco Morto per Covid il giornalista Michele Fusco: il cordoglio dei colleghi Fanpage.it Grave lutto nel giornalismo: Michele Fusco morto di Covid

Michele Fusco, noto giornalista sportivo ed ex cronista parlamentare, si era ammalato di Coronavirus e si è spento oggi a 66 anni.

“Sipario si legge”: domani Nicola Lagioia e “La città dei Vivi”

Nuovo appuntamento con la lettura e con gli autori. Il palco del Teatro comunale Fusco domani pomeriggio dalle 18,30 ospiterà lo scrittore pugliese Nicola Lagioia e il suo romanzo "La città dei vivi" ...

Michele Fusco, noto giornalista sportivo ed ex cronista parlamentare, si era ammalato di Coronavirus e si è spento oggi a 66 anni.Nuovo appuntamento con la lettura e con gli autori. Il palco del Teatro comunale Fusco domani pomeriggio dalle 18,30 ospiterà lo scrittore pugliese Nicola Lagioia e il suo romanzo "La città dei vivi" ...