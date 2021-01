Michele Bravi, il 29 Gennaio esce il nuovo album “La Geografia del Buio” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da venerdì 29 Gennaio 2021, “La Geografia del Buio”, il nuovo concept album di Michele Bravi, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’album certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna con un progetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente. «“La Geografia del Buio” è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da venerdì 292021, “Ladel”, ilconceptdi, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Ilprogetto discografico è stato anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”,torna con un progetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente. «“Ladel” è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità ...

