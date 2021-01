Meteo, le previsioni di giovedì 28 gennaio e del weekend (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche l'ultimo weekend di gennaio sarà all’insegna del maltempo. Dopo qualche giorno di pausa anticiclonica, tra sabato 30 e domenica 31 gennaio ritorneranno piogge e nevicate. Nel fine settimana è attesa una perturbazione di origine atlantica, alimentata da correnti fresche e da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco con raffiche fino a 50-60 km orari. Le precipitazioni, a tratti molto forti, colpiranno principalmente il Nordest, soprattutto l'Emilia Romagna, e le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri e oltre i 1600 metri sugli Appennini. La perturbazione si sposterà domenica al Sud, ma nel frattempo farà il suo ingresso aria più fredda in arrivo dai Balcani. Questa irruzione oltre ad alimentare il fronte perturbato farà calare la quota neve fin sopra i 1000-1200 metri sugli ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche l'ultimodisarà all’insegna del maltempo. Dopo qualche giorno di pausa anticiclonica, tra sabato 30 e domenica 31ritorneranno piogge e nevicate. Nel fine settimana è attesa una perturbazione di origine atlantica, alimentata da correnti fresche e da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco con raffiche fino a 50-60 km orari. Le precipitazioni, a tratti molto forti, colpiranno principalmente il Nordest, soprattutto l'Emilia Romagna, e le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri e oltre i 1600 metri sugli Appennini. La perturbazione si sposterà domenica al Sud, ma nel frattempo farà il suo ingresso aria più fredda in arrivo dai Balcani. Questa irruzione oltre ad alimentare il fronte perturbato farà calare la quota neve fin sopra i 1000-1200 metri sugli ...

