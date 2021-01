METEO Italia Farò piuttosto Freddo Ma dal fine settimana MALTEMPO

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)SINO AL 2 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una circolazione d’aria fredda interessa ancora l’, al seguito di un vortice ciclonico ormai traslato tra Turchia e Mar Nero. L’ingresso dell’aria più fredda è stato favorito dall’anticiclone delle Azzorre, in parziale elevazione verso le Isole Britanniche ed il Mare del Nord. La sferzata artica ha coinvolto maggiormente il Sud, dove non sono mancati rovesci e nevicate a bassa quota. Ora ilè un po’ ovunque migliorato, ma la situazione si appresta a registrare un cambio di circolazione che vedrà il ritorno di correnti più temperate oceaniche, le quali avranno modo di indebolire il tentativo dell’anticiclone di conquistare l’. Veloci perturbazioni lambiranno la Penisola, portandosi fenomeni più consistenti sull’Arco Alpino. Le correnti tra ovest e ...

meteoredit : Che tempo farà giovedì 28 gennaio 2021? Segui le previsioni #meteo sul sito Meteored Italia (… - Kikka_Fronti : RT @RikyUnreal: ITA ???? Stasera 27 gennaio ci sarà un passaggio della #ISS visibile da tutta Italia (favorito il nord, meteo permettendo): a… - PakiRispoli : RT @AlessandroCochi: #Tevere alto a #PonteMilvio detto Mollo per i romani. #Roma nord. #meteo #piogge #Italia - AstronautiCAST : RT @RikyUnreal: ITA ???? Stasera 27 gennaio ci sarà un passaggio della #ISS visibile da tutta Italia (favorito il nord, meteo permettendo): a… - RaffaeleDiPalma : RT @RikyUnreal: ITA ???? Stasera 27 gennaio ci sarà un passaggio della #ISS visibile da tutta Italia (favorito il nord, meteo permettendo): a… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia

Gelate in mattinata, aria artica in allontanamento Nei passati giorni un'ondata di maltempo di stampo artico ha interessato la nostra Penisola, con acquazzoni, nevicate e temperature ?Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...