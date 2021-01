Messico, col Covid è il terzo Paese più visitato nel 2020. “Clima rilassato e meno restrizioni, veniamo qui per incontrare famiglia e amici” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2020 è stato disastroso per il turismo, ma ad alcuni Paesi è andata meno male degli altri. Uno di questi è il Messico, che ha scalato la classifica delle mete più visitate al mondo nell’anno della pandemia, balzando dal settimo al terzo posto, dopo Italia e Francia (che rispettivamente hanno accolto 27,5 e 25,2 milioni di turisti). Pur avendo perduto il 44,3% dei suoi visitatori rispetto al 2019, in cui erano stati 45 milioni, nel 2020 ne ha comunque ricevuti 25,1, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del turismo (Omt). A favorirlo è stato il crollo di due giganti come Stati Uniti e Spagna, unito a un Clima più ‘rilassato’, soprattutto nelle località costiere, prezzi più convenienti e una maggiore libertà di movimento che hanno attirato molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilè stato disastroso per il turismo, ma ad alcuni Paesi è andatamale degli altri. Uno di questi è il, che ha scalato la classifica delle mete più visitate al mondo nell’anno della pandemia, balzando dal settimo alposto, dopo Italia e Francia (che rispettivamente hanno accolto 27,5 e 25,2 milioni di turisti). Pur avendo perduto il 44,3% dei suoiri rispetto al 2019, in cui erano stati 45 milioni, nelne ha comunque ricevuti 25,1, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del turismo (Omt). A favorirlo è stato il crollo di due giganti come Stati Uniti e Spagna, unito a unpiù ‘’, soprattutto nelle località costiere, prezzi più convenienti e una maggiore libertà di movimento che hanno attirato molti ...

Ultime Notizie dalla rete : Messico col Messico, col Covid è il terzo Paese più visitato nel 2020. “Clima rilassato e meno restrizioni,… Il Fatto Quotidiano Crisi di oggi e angosce future

