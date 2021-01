Mercedes | Allison | ' Divertente lavorare in galleria al recupero delle prestazioni'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sulla carta si attende un arretramentodalle limitazioni regolamentari imposte nel 2021 in campo aerodinamico. Quattro sostanziali provvedimenti - necessari per rallentare la corsa ...

James Allison ha spiegato che il team di Brackley è pronto a far fronte all'handicap aerodinamico già scattato per il 2021 ...Il direttore tecnico Mercedes spiega l'impatto delle limitazioni aerodinamiche sulla prestazione delle monoposto e gli interventi prodotti per azzerare le perdite. Dall'aerodinamica allo spostamento d ...