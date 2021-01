“Me la farei”. Elettra Lamborghini senza freni: parla proprio di lei, quella (insospettabile) del GF Vip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Clamorose affermazioni di Elettra Lamborghini, che a quanto pare segue attentamente il ‘Grande Fratello Vip’. La bellissima cantante ed ereditiera, fresca sposa di Afrojack, ha confessato ai suoi fan un grande interesse nei confronti di un’altra donna, presente appunto nella Casa. Spesso e volentieri si ferma sul suo social network Instagram e inizia a rispondere alle innumerevoli domande, poste dai follower. E ciò che la distingue è la sua incredibile sincerità nelle risposte. Come è avvenuto nelle scorse ore, quando a quesito diretto sul possibile interesse nei riguardi di una persona del suo stesso sesso, non ha esitato un attimo a fare il nome della vippona. C’è chi si è chiesto se suo marito fosse stato a conoscenza di questa preferenza di Elettra e se si sia infastidito una volta saputo. L’artista però non ha mai avuto peli sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Clamorose affermazioni di, che a quanto pare segue attentamente il ‘Grande Fratello Vip’. La bellissima cantante ed ereditiera, fresca sposa di Afrojack, ha confessato ai suoi fan un grande interesse nei confronti di un’altra donna, presente appunto nella Casa. Spesso e volentieri si ferma sul suo social network Instagram e inizia a rispondere alle innumerevoli domande, poste dai follower. E ciò che la distingue è la sua incredibile sincerità nelle risposte. Come è avvenuto nelle scorse ore, quando a quesito diretto sul possibile interesse nei riguardi di una persona del suo stesso sesso, non ha esitato un attimo a fare il nome della vippona. C’è chi si è chiesto se suo marito fosse stato a conoscenza di questa preferenza die se si sia infastidito una volta saputo. L’artista però non ha mai avuto peli sulla ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - MartinaParise5 : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - gossipblogit : Elettra Lamborghini: “Rosalinda Cannavò? Me la farei” - Ros_Mello_ : RT @blefarette: pensando all’iconicità di elettra lamborghini che ieri se n’è uscita con quel “rosalinda me la farei” #rosmello https://t.c… - lauraladivinnah : RT @blefarette: pensando all’iconicità di elettra lamborghini che ieri se n’è uscita con quel “rosalinda me la farei” #rosmello https://t.c… -