"Me la farei". Elettra Lamborghini, la proposta indecente a una donna: terremoto a Mediaset, il "maritino" che dice? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il recente matrimonio con Afrojack? Sembra passare in secondo piano per Elettra Lamborghini. Già, perché la mitica ereditiera si è esposta. Pericolosamente. Grande appassionata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini - segue infatti assiduamente il reality di Canale 5 - ecco che la cantante e rampolla della celeberrima casa automobilistica ha confessato la sua "passionaccia" (lesbo) su Instagram. Come sempre senza filtri e senza troppi peli sulla lingua. La Lamborghini rispondeva a una raffica di domande poste dagli utenti in una story, quando uno di loro le ha chiesto a bruciapelo se fosse ancora attratta dalle donne, così come aveva detto di essere a più riprese nel recente passato. Ed Elettra ha risposto in modo affermativo. Insomma, sì: c'è qualcuno che la attrae, la interessa nella casa del GfVip. Fuori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il recente matrimonio con Afrojack? Sembra passare in secondo piano per. Già, perché la mitica ereditiera si è esposta. Pericolosamente. Grande appassionata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini - segue infatti assiduamente il reality di Canale 5 - ecco che la cantante e rampolla della celeberrima casa automobilistica ha confessato la sua "passionaccia" (lesbo) su Instagram. Come sempre senza filtri e senza troppi peli sulla lingua. Larispondeva a una raffica di domande poste dagli utenti in una story, quando uno di loro le ha chiesto a bruciapelo se fosse ancora attratta dalle donne, così come aveva detto di essere a più riprese nel recente passato. Edha risposto in modo affermativo. Insomma, sì: c'è qualcuno che la attrae, la interessa nella casa del GfVip. Fuori ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - Ros_Mello_ : RT @blefarette: pensando all’iconicità di elettra lamborghini che ieri se n’è uscita con quel “rosalinda me la farei” #rosmello https://t.c… - lauraladivinnah : RT @blefarette: pensando all’iconicità di elettra lamborghini che ieri se n’è uscita con quel “rosalinda me la farei” #rosmello https://t.c… - Podis14 : Elettra: 'Rosalinda me la farei'. Il fandom #rosmello : - verdianasenia : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' -