Maxi-frode nel settore energie rinnovabili | ai domiciliari Tali | ex ad di Saipem “Intascati indebitamente 143 milioni di incentivi green”

Una frode da oltre 143 milioni di euro sui contributi pubblici. È la Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia che ha portato a 11 misure cautelari (6 arresti domiciliari e 5 obblighi di firma) e oltre cinquanta perquisizioni in Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna e Lazio. Ai domiciliari è finito anche Pietro Franco Tali, ex amministratore delegato di Saipem, ritenuto il "promotore" del raggiro sugli incentivi ambientali. Tali si era dimesso da ad nel 2010 dopo la notifica di un'informazione di garanzia alla società in un'indagine avviata dalla Procura di Milano per presunti ...

Nei guai i vertici della BiOlevano Srl che ha realizzato e gestito Centrale a biomassa legnosa di Olevano Lomellina.

