MasterChef Italia | nella prossima puntata la sfida più temuta | la pasticceria

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Arriva ala prova piùe attesa: ladicon Iginio Massari.chi abbandonerà la gara per il titolo di decimono? L’appuntamento con il cooking-show torna domani, giovedì 28 gennaio, alle 21.15 su Sky e Now Tv. Disponibile come sempre anche on demand e su … L'articolo proviene da Velvet Gossip.