Massimo Giletti, ‘siparietto bollente’ con una famosa politica – FOTO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Massimo Giletti, nel corso dell’ultima intervista al settimanale Chi, si è lasciato andare ad un siparietto molto bollente L’ultima edizione del noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha confezionato un’interessante intervista di “coppia” a Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, il prossimo 13 febbraio, partirà alla conduzione del programma “Ciao maschio” su Rai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021), nel corso dell’ultima intervista al settimanale Chi, si è lasciato andare ad un siparietto molto bollente L’ultima edizione del noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha confezionato un’interessante intervista di “coppia” ae Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, il prossimo 13 febbraio, partirà alla conduzione del programma “Ciao maschio” su Rai L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : Verso le 20.35 mi collego con Massimo Giletti, a @nonelarena, su @La7tv. Vi aspetto! #nonelarena - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano ospite da Massimo Giletti? - NickDinaer : RT @lercionotizie: #ARTICOLO 'Non è l'Arena', Massimo Giletti si commuove per essersi commosso ---->di @Alfbiondi - folucar : RT @lercionotizie: #ARTICOLO 'Non è l'Arena', Massimo Giletti si commuove per essersi commosso ---->di @Alfbiondi - GossipItalia3 : Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti infuocano la copertina di Chi: «Francesco lavora troppo per accorgersene»… -