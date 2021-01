Mascherine killer | spray nasali antiCovid Quanto sono utili?

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)in grado di bloccare il virus, strategie di protezione per ridurre la possibilità di contagio. Mentre il mondo è con il fiato sospeso per la “più grande campagna di vaccinazione della Storia” e in attesa di vederne i risultati, le aziende e gli istituti di ricerca provano a tamponare la diffusione dl virus, inventando e producendo dispositivi medici che promettono di aiutare un parziale ritorno alla normalità. È il caso ad esempio dellea 5 strati (invece di 3). Ultimo ritrovato della tecnologia, hanno uno strato antivirale, imbevuto di nanoparticelle di rame, trattate con una tecnologia nuova che sarebbe in grado di neutralizzare il virus e renderlo innocuo. O ancora dellonasale Taffix, prodotto in Israele, che impedisce ai virus di ...