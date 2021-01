Mariolina Cannulli | chi è la mitica annunciatrice | ha 80 anni | la sua storia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ripercorriamo lae la vita dellaCannuli: carriera e curiosità di una donna che ha fatto. Nata a Siena nel 1940, ma di origini siciliane,Cannuli era figlia dell’attrice teatrale Minù Calimera. Proprio la passione della madre per la recitazione ed il canto spinseroa cercare da ragazza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Mariolina Cannulli

ViaggiNews.com

Mauro Coruzzi punge un'ospite a Italia Si: "Non ha più venti né trenta né quarant'anni" In occasione della puntata di oggi di Italia Si, Marco Liorni ha ...Il motivo della scelta non è stato reso noto, ma, presumibilmente, qualche componente della squadra sarà risultato positivo al Covid ...