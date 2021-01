Mario + Rabbids: Kingdom Battle 2 è realtà? L'account Twitter cambia nome (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un recente cambiamento nell'account Twitter ufficiale di Mario + Rabbids: Kingdom Battle fa sperare molti fan nell'arrivo di un sequel del titolo d'azione a turni di Ubisoft del 2017. Apparentemente, come notato su Reddit dagli utenti 'Dinov ' e 'ThemeParkFan2000', Ubisoft ha recentemente cambiato il nome dell'account Twitter di Rabbids da @Rabbidsofficial a @MarioRabbids, e molti fan del titolo originale di Nintendo Switch sperano che tutto questo porti ad un nuovo capitolo. Entrambi gli utenti Reddit segnalano inoltre che sono state apportate modifiche anche al sito ufficiale di Ubisoft, ma attualmente non siamo ancora in grado di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un recentemento nell'ufficiale difa sperare molti fan nell'arrivo di un sequel del titolo d'azione a turni di Ubisoft del 2017. Apparentemente, come notato su Reddit dagli utenti 'Dinov ' e 'ThemeParkFan2000', Ubisoft ha recentementeto ildell'dida @official a @, e molti fan del titolo originale di Nintendo Switch sperano che tutto questo porti ad un nuovo capitolo. Entrambi gli utenti Reddit segnalano inoltre che sono state apportate modifiche anche al sito ufficiale di Ubisoft, ma attualmente non siamo ancora in grado di ...

