Mario Cinque è il nuovo Capo di Stato maggiore dell’Arma dei Carabinieri (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il generale di Divisione Mario Cinque si insedia nella carica di Capo di Stato maggiore dell’Arma dei Carabinieri, lasciata il 15 gennaio dal generale di Corpo d’Armata Teo Luzi contestualmente all’assunzione della carica di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il generale Cinque assume il nuovo incarico dopo aver ricoperto, dal settembre 2018, il ruolo di sottoCapo di Stato maggiore. Cinque è nato a Napoli il 6 febbraio 1963, sposato con due figli. Ha intrapreso la vita militare nel 1978, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi dell’Accademia Militare di Modena, della Scuola di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il generale di Divisionesi insedia nella carica dididei, lasciata il 15 gennaio dal generale di Corpo d’Armata Teo Luzi contestualmente all’assunzione della carica di Comandante Generaledei. Il generaleassume ilincarico dopo aver ricoperto, dal settembre 2018, il ruolo di sottodiè nato a Napoli il 6 febbraio 1963, sposato con due figli. Ha intrapreso la vita militare nel 1978, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi dell’Accademia Militare di Modena, della Scuola di ...

_Carabinieri_ : Il Generale di Divisione Mario Cinque si è insediato oggi nella carica di Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei… - AleBar1979 : RT @_Carabinieri_: Il Generale di Divisione Mario Cinque si è insediato oggi nella carica di Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei #Carabini… - careitaly : Auguri di buon lavoro al nuovo capo di Stato maggiore dell'arma dei Carabinieri, il gen. Mario Cinque. La sua esper… - __lindbergh : Poi, in breve: Mario Scelba, al governo per un anno e cinque mesi; Antonio Segni, per un anno e dieci mesi; Adone Z… - xjsekhmet : RT @AlbertoPots: Mi ammazza che le famiglie italiane vivano questa cosa del procurarsi l’olio come se fosse una questione di vita o di mort… -