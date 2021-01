Maria Teresa Ruta smaschera Pierpaolo e replica ad Alba Parietti: “Io millantatrice proprio mai, non sono bugiarda” (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta menziona Alba Parietti in un suo raconto: lei interviene Lunedì sera, prima della diretta su Canale 5, Maria Teresa Ruta mentre era insieme agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 ha parlato di una serata in cui Alain Delon avrebbe preferito stare con lei piuttosto che Alba Parietti. Dopo aver sentito tale racconto, la soubrette piemontese nonché madre di Francesco Oppini ha condiviso un paio di post. Ma anche numerosi commenti per dare una versione dei fatti totalmente differente a quella della gieffina. Alfonso Signorini per creare nuove dinamiche, lunedì sera ha mostrato alla madre di Guenda Goria quello che Alba ha scritto sul social. Di conseguenza, la gieffina qualche ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 27 gennaio 2021)menzionain un suo raconto: lei interviene Lunedì sera, prima della diretta su Canale 5,mentre era insieme agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 ha parlato di una serata in cui Alain Delon avrebbe preferito stare con lei piuttosto che. Dopo aver sentito tale racconto, la soubrette piemontese nonché madre di Francesco Oppini ha condiviso un paio di post. Ma anche numerosi commenti per dare una versione dei fatti totalmente differente a quella della gieffina. Alfonso Signorini per creare nuove dinamiche, lunedì sera ha mostrato alla madre di Guenda Goria quello cheha scritto sul social. Di conseguenza, la gieffina qualche ...

lucatelese : Oggi persino nel pezzo di Maria teresa Meli si racconta, per bocca di fonti renziane che quattro senatori di Itali… - hs_alessia : Aereo per MTR, supportiamola #tzvip #gfvip - AlexAng68052367 : RT @dalila_borda: Maria Teresa, quello che fai per Stefania è abbastanza, l’affetto e l’amore che le dai tu, ci arriva dritto al ?? La veri… - rosmello0 : RT @RainbowRealitea: Le due concorrenti che hanno ricevuto più odio gratuito e che (anche per questo) meritano la finale per davvero sono D… - cgxx178 : RT @MeliYlenia: Mtr: Grazie per aver urlato Maria Teresa nel gioco Stefania: Amore ma io tifo sempre per te, non solo nel gioco dei puf M… -