Marche | Fratelli d’Italia contro l’aborto tira in ballo anche “la sostituzione etnica” | “È il rischio se non facciamo figli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nellefarmacologico non arriverà nei consultori, almeno non subito. Nella seduta del consiglio del 26 gennaio, infatti, il voto contrario del centrodestra alla mozione del Pd che chiedeva la possibilità di somministrare la pillola Ru486al di fuori degli ospedali, come indicato dalle linee guida del ministero della Salute, ha chiuso a questa possibilità. La discussione in consiglio è stata molto partecipata, trasformandosi rapidamente in una discussione sulstesso. Se da una parte la consigliera Pd, Emanuela Bora che ha proposto la mozione ha parlato della battaglia per il diritto alcome di una necessità, vistal’enorme numero di medici obiettori nella Regione, dall’altra il consigliere capogruppo di...