Maradona | spunta nuova figlia nata nel suo primo anno a Napoli | “Sono stata riconosciuta da lui”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) "la primadi, ma non cerco pubblicità né voglio l'eredità".Diego Armandoavrebbe un'altra. Il suo nome è Damaris Alejandrail 30 dicembre 1984, dunque sei mesi dopo l'approdo del Pibe de Oro in quel di. La donna, che oggi ha 37 anni, nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una foto con il campione argentino accanto alla carta di identità. Profilo che ha chiuso poiché accusata di speculazione."povera, come lo era mio padre. Non ho neanche l'auto, ma non cerco soldi. Ho solo i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi con papà, il suo sangue e il suo cognome:da lui e non chiedo altro", ha ...