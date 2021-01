Maradona, altra sorpresa dopo la morte: c’è la FOTO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non accenna a placarsi il polverone che ha fatto seguito la controversa morte di Maradona. Battaglie legali ancora in corso, indagine in piedi e nuove sorprese spuntano dopo settimane. C’è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non accenna a placarsi il polverone che ha fatto seguito la controversadi. Battaglie legali ancora in corso, indagine in piedi e nuove sorprese spuntanosettimane. C’è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

zazoomblog : Spunta un’altra figlia di Maradona: è nata quando lui era a Napoli - #Spunta #un’altra #figlia #Maradona: - dstcanna : @AntonioBatigol @jo19N26 @AgostinoMatteis Però Ferlaino ci ha portato al fallimento, ma in 20 anni anche Maradona e… - Baloo721 : @FrankPuppeteer Il Napoli non è da podio mai, l'anno scorso è arrivato dietro, e sta ancora dietro a noi, in Europa… - vclemeno : @Juventina962 @Valeria23549267 Vedi .. parliamo di una cosa e rispondi con un altra .. Citi cosa ha vinto Ibra ma n… - FedericaMarcia3 : @IlBacchettone @sscnapoli Eh no, in due occasioni si è fatto il film di essere Maradona, in altra Petagna libero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona altra Maradona, spunta un'altra figlia: «È nata nel suo primo anno a Napoli» Il Mattino Maradona, altra sorpresa dopo la morte: c’è la FOTO

Non si placa il polverone che ha fatto seguito la controversa morte di Maradona. Tra battaglie legali ancora in corso e un' indagine in piedi altra sorpresa ...

Maradona, l’eredità: ritrovate a Dubai delle casseforti sigillate. La stima del patrimonio è 500 milioni di dollari

Ci vorranno mesi di lavoro per calcolare i lasciti del Pibe de Oro, fra figli riconosciuti e non è in corso una cruenta battaglia sui soldi ...

Non si placa il polverone che ha fatto seguito la controversa morte di Maradona. Tra battaglie legali ancora in corso e un' indagine in piedi altra sorpresa ...Ci vorranno mesi di lavoro per calcolare i lasciti del Pibe de Oro, fra figli riconosciuti e non è in corso una cruenta battaglia sui soldi ...