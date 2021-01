Mara Venier verrà sostituita | L’indiscrezione che rivela tutto

Leggi su kronic

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)pare che sia arrivata incredibilmente alla fine del suo viaggio insieme a Domenica in, ma chi sarà a prendere il suo posto?(Instagram)è uno dei volti più iconici della televisione nostrana. La sua carriera l’ha vista vestire i panni non solo della conduttrice, ma anche come attrice ed opinionista. Ed è proprio come attrice che muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1973 esordì sia sul grande schermo che sulla tv, un momento che rimarrà nella storia visto che sancirà l’inizio della sua avventura che la porterà ad essere una delle conduttrici più longeve in circolazione. La sua fama è indissolubilmente legata al programma Domenica in. I due sono un connubio che renderà famosissima la Rai. Ne ha fatta di strada da quando ...