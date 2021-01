Mara Maionchi parla dopo il Covid | il racconto dell’atroce esperienza

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nell’ottobre 2020 si era diffusa la notizia della malattia di: la giudice di X Factor e ora di Italia’s Got Talent aveva contratto il-19 ed era anche stata ricoverata in ospedale, in quanto le era stata diagnosticata la polmonite bilaterale. Fortunatamenteè uscita indenne da quella drammatica, ed ora ha avuto modo di raccontare quanto sia stato difficile convivere con il virus e con la paura che esso provoca. La malattia: “Non è stata una passeggiata”, in procinto di stupire gli spettatori con le nuove puntate di Italia’s Got Talent, ha raccontato a La Repubblica cosa ha significato, per lei, avere il: “Data la giovane età, ad aprile sono 80, ilnon è stata una ...