Mara Maionchi: «Col Covid mi sono sentita vecchia. Da mamma leggevo di nascosto i diari dei figli» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Repubblica intervista Mara Maionchi che da stasera sarà giudice a Italia's got talent, su Tv8. Maionchi parla della terribile esperienza del Covid. «Data la giovane età, ad aprile sono 80, il Covid non è stata una passeggiata. Ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va', ho perso qualche chilo. Gli 80 anni non me li sento, durante il Covid me li sono sentiti tutti». Parla di Federica Pellegrini. «È una bomba. Ammazza se ha carattere, invidio la sua volontà d'acciaio. Io sono una pigra, l'opposto. E poi è bella, fossi stata come lei… Lasciamo perdere». Aveva questo carattere da ragazza? «Sempre. Facevo ridere tutti, bisogna prendersi in giro. I geni ...

