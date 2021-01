"Mangiare gli animali è sbagliato". Gordon Ramsay zittisce la vegana così - (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Novella Toloni Il popolare chef britannico è stato attaccato su Tik Tok da un'influencer vegana e lui in un video l'ha provocata mangiando un hamburger Può lo chef più popolare del Regno Unito - famoso per il suo filetto alla Wellington - diventare vegano? La risposta è no, ma Gordon Ramsay, volto noto del reality culinario Hell's Kitchen, per dimostrarlo ha scelto un modo inusuale. Stuzzicato da un'influencer vegana, che su Tik Tok gli ha dedicato una canzone contro il suo consumo smodato di alimenti di origine animale, l'istrionico chef inglese ha zittito la donna mangiandole un hamburger in faccia. Non prima di averla presa in giro. nodo 1830296 La provocazione è arrivata dal canale Tik Tok di un'insegnate inglese nota come That Vegan Teacher, che sul web è diventata famosa per essere un'accanita ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Novella Toloni Il popolare chef britannico è stato attaccato su Tik Tok da un'influencere lui in un video l'ha provocata mangiando un hamburger Può lo chef più popolare del Regno Unito - famoso per il suo filetto alla Wellington - diventare vegano? La risposta è no, ma, volto noto del reality culinario Hell's Kitchen, per dimostrarlo ha scelto un modo inusuale. Stuzzicato da un'influencer, che su Tik Tok gli ha dedicato una canzone contro il suo consumo smodato di alimenti di origine animale, l'istrionico chef inglese ha zittito la donna mangiandole un hamburger in faccia. Non prima di averla presa in giro. nodo 1830296 La provocazione è arrivata dal canale Tik Tok di un'insegnate inglese nota come That Vegan Teacher, che sul web è diventata famosa per essere un'accanita ...

